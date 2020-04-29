В Новосибирской области от коронавируса вылечились еще 15 пациентов

По данным оперативного штаба на 21 час 29 апреля в Новосибирской области еще 15 человек излечились от коронавируса. У них отрицательные результаты контрольного теста. Всего в регионе 78 человек выздоровели, скончались 4 пациента.
На сегодняшний день в НСО подтверждено 436 случаев заражения COVID-19. Инфекция продолжает распространяться по районам области. Впервые зарегистрирован вирус на территории Тогучинского района.
На карантине остаются 1449 жителей региона, 11752 человека отбыли двухнедельное медицинское наблюдение. ОРВИ и гриппом за сутки заболели 980 человек, 34 из них – госпитализированы.