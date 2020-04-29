В Новосибирской области в день производят 130 тысяч медицинских масок

По свидетельству чиновника, в Новосибирске нет проблем с масками. В муниципальной аптечной сети с учетом ближайшей поставки сформирован запас в два миллиона масок. В филиале «Магнит Аптека» можно приобрести несколько видов защитных масок, респираторов, а также гигиенических масок производства новосибирских предприятий.