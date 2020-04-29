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В Новосибирской области в день производят 130 тысяч медицинских масок

29 апреля 2020, 20:36
В аптеках столицы Сибири больше нет ажиотажного спроса на эту продукцию, запасов которой достаточно.

В Новосибирске чиновники и депутаты решили показать горожанам, что ажиотажного спроса на медицинские маски в городе больше нет. Для этого глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров вместе с депутатом Алексеем Александровым проехались по аптекам.

— Ажиотажный спрос, который наблюдался при первых днях введения режима самоизоляции в стране, ликвидирован. Этого удалось добиться в тесном взаимодействии минпромторга с предприятиями легкой промышленности, - заявил чиновник.

По словам Гончарова, в регионе производится около 130 тысяч масок в день. Это в основном тканевые изделия, выпускаемые швейными предприятиями, которые, при необходимости, могут нарастить мощности.

По свидетельству чиновника, в Новосибирске нет проблем с масками. В муниципальной аптечной сети с учетом ближайшей поставки сформирован запас в два миллиона масок. В филиале «Магнит Аптека» можно приобрести несколько видов защитных масок, респираторов, а также гигиенических масок производства новосибирских предприятий.

Продаются средства индивидуальной защиты и в киосках «Роспечать» - в упаковках по 5 штук. В неделю киоски продают около 10 тысяч изделий.

Напомним, ношение масок – необходимое условие. Поэтому власти стремятся контролировать их наличие на прилавках аптек и магазинов.

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