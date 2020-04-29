В Заельцовском районе на переходе сбили мужчину

Posted 29 апреля 2020, 06:37
Published 29 апреля 2020, 06:37
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
Вечером 28 апреля в Заельцовском районе Новосибирска по улице Жуковского и у дома №89 сбили человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГИБДД Новосибирска. Наезд совершил водитель 1982 года рождения на автомобиле Volkswagen Jetta, трезвый.
Со слов водителя, мужчина шёл на запрещающий сигнал светофора. Сейчас эту информацию проверяют полицейские.
В результате ДТП пешеход 1978 года рождения доставлен в больницу. У него разрывы внутренних органов, перелом ключицы и рёбер.