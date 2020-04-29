atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2020, 06:37

Published 29 апреля 2020, 06:37

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

В Заельцовском районе на переходе сбили мужчину

29 апреля 2020, 06:37
У него разрывы внутренних органов, перелом ключицы и рёбер.

Вечером 28 апреля в Заельцовском районе Новосибирска по улице Жуковского и у дома №89 сбили человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГИБДД Новосибирска. Наезд совершил водитель 1982 года рождения на автомобиле Volkswagen Jetta, трезвый.

Со слов водителя, мужчина шёл на запрещающий сигнал светофора. Сейчас эту информацию проверяют полицейские.

В результате ДТП пешеход 1978 года рождения доставлен в больницу. У него разрывы внутренних органов, перелом ключицы и рёбер.

Материалы по теме
Лишенный прав водитель сбил насмерть пешехода в Новосибирске
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика