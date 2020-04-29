В Заельцовском районе на переходе сбили мужчину

Вечером 28 апреля в Заельцовском районе Новосибирска по улице Жуковского и у дома №89 сбили человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГИБДД Новосибирска. Наезд совершил водитель 1982 года рождения на автомобиле Volkswagen Jetta, трезвый.