«Вектор», СО РАН и МГУ объединились для разработки лекарств

К созданию вакцины от коронавируса, над которой работает новосибирский «Вектор», подключились МГУ И СО РАН. 28 апреля структуры подписали соответствующее соглашение.
МГУ им. Ломоносова, Сибирское отделение РАН и «Вектор» согласились на научно-техническое соглашение. Как пишет ТАСС, речь идет об исследованиях и разработках лекарств и совместной работе «в областях молекулярного моделирования, биоинформатики, суперкомпьютерного моделирования, искусственного интеллекта, медицинской химии и вирусологии».
В реализации проектов будут использоваться ресурсы всех участников.
В договоре также указаны ответственные за соглашение лица - Андрей Федянин (проректор МГУ), Валентин Пармон (председатель отделения СО РАН), Ринат Максютов (гендир «Вектора»).