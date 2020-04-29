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«Вектор», СО РАН и МГУ объединились для разработки лекарств

29 апреля 2020, 13:28
«Вектор» разрабатывает вакцину против Covid

К созданию вакцины от коронавируса, над которой работает новосибирский «Вектор», подключились МГУ И СО РАН. 28 апреля структуры подписали соответствующее соглашение.

МГУ им. Ломоносова, Сибирское отделение РАН и «Вектор» согласились на научно-техническое соглашение. Как пишет ТАСС, речь идет об исследованиях и разработках лекарств и совместной работе «в областях молекулярного моделирования, биоинформатики, суперкомпьютерного моделирования, искусственного интеллекта, медицинской химии и вирусологии».

В реализации проектов будут использоваться ресурсы всех участников.

В договоре также указаны ответственные за соглашение лица - Андрей Федянин (проректор МГУ), Валентин Пармон (председатель отделения СО РАН), Ринат Максютов (гендир «Вектора»).

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