«Вектор», СО РАН и МГУ объединились для разработки лекарств

МГУ им. Ломоносова, Сибирское отделение РАН и «Вектор» согласились на научно-техническое соглашение. Как пишет ТАСС, речь идет об исследованиях и разработках лекарств и совместной работе «в областях молекулярного моделирования, биоинформатики, суперкомпьютерного моделирования, искусственного интеллекта, медицинской химии и вирусологии».