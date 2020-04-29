Врачи и волонтеры по всей России получат 1 млн медмасок

«Несмотря на то, что бизнесу развиваться дальше в условиях пандемии очень тяжело, предприниматели находят возможности помогать тем, кто слабее. Наши бизнесмены не только активно помогают людям, но еще и перестраивают свои предприятия под новые потребности населения. Меньше чем за месяц в регионе только по пошиву масок было организовано около сорока предприятий. Защитными средствами обеспечивают горожан и депутаты-единороссы. Николай Мочалин и Екатерина Митряшина привезли в детские сады и в социальные учреждения своего округа больше четырех тысяч защитных масок. Примерно столько же защитных средств раздали городские депутаты Кировского района полицейским, водителям общественного транспорта, курьерам службы доставки. Даже есть примеры того, как сами новосибирцы на добровольной основе шьют маски и раздают их бесплатно на улицах города. Например, оперативный дежурный службы спасения Светлана Бабанакова обратилась в волонтерский центр „Единой России“ и предложила сшить средства защиты для добровольцев. Партийцы заказали ей 350 масок и предоставили ткань», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, член регионального политического Совета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Мамулат.