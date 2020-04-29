Врачи и волонтеры по всей России получат 1 млн медмасок

Со слов Андрея Турчака, пишет kursdela.biz, за счет сотрудничества с региональными властями преимущественное число предприятий перепрофилировало свои производства и практически со старта начало шить медмаски и защитные костюмы для медиков. Благодаря такому решению были сохранены рабочие места, пишет kursdela.biz. Он напомнил, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев советовал членам партии пожертвовать свои месячные зарплаты на противодействие распространению коронавируса. Собранные средства передадут на приобретение всего сопутствующего мединвентаря и техники для удаленного обучения школьников из нуждающихся семей. К работе волонтерского движения «Единая Россия» привлекает крупный социально ответственный бизнес. В числе партнеров компания WildBerries — самый крупный онлайн-ретейлер страны. Компания воплощает собственный проект «ВсемРабота» (vsemrabota.ru), трудоустраивая персонал на временные должности. Это предпринимается для поддержания граждан в случае сокращения штата. Еще одним вектором деятельности ретейлера в условиях пандемии является благотворительность. Сотрудничая с партией, WildBerries направит в регионы миллион медмасок. Распространение будет происходить посредством волонтерских центров и благотворительных организаций. В частности, сто тысяч медмасок получат врачи скорой помощи в Москве через благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки.
Отмечается, что защитные маски направят во все волонтерские центры «Единой России», которые работают по всей России. Об этом заявила директор отдела по взаимодействию с органами государственной власти компании WildBerries Кристина Спирева.
«Несмотря на то, что бизнесу развиваться дальше в условиях пандемии очень тяжело, предприниматели находят возможности помогать тем, кто слабее. Наши бизнесмены не только активно помогают людям, но еще и перестраивают свои предприятия под новые потребности населения. Меньше чем за месяц в регионе только по пошиву масок было организовано около сорока предприятий. Защитными средствами обеспечивают горожан и депутаты-единороссы. Николай Мочалин и Екатерина Митряшина привезли в детские сады и в социальные учреждения своего округа больше четырех тысяч защитных масок. Примерно столько же защитных средств раздали городские депутаты Кировского района полицейским, водителям общественного транспорта, курьерам службы доставки. Даже есть примеры того, как сами новосибирцы на добровольной основе шьют маски и раздают их бесплатно на улицах города. Например, оперативный дежурный службы спасения Светлана Бабанакова обратилась в волонтерский центр „Единой России“ и предложила сшить средства защиты для добровольцев. Партийцы заказали ей 350 масок и предоставили ткань», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, член регионального политического Совета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Мамулат.