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Депутат Госдумы защитила обвиненный в плохой самоизоляции Новосибирск

30 апреля 2020, 11:32
Новосибирск попал в антирейтинг по уровня самоизоляции

Депутат Государственной Думы от НСО Вера Ганзя защитила власти Новосибирска, которых раскритиковали за плохую самоизоляцию.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом в сибирской столице после Пасхи, что может говорить о несоблюдении ограничительных мер.

Ганзя, в свою очередь, с ней не согласилась. Она заявила, что выводы сделаны только по фото и видео гуляющих по набережной горожан. Кроме того, она отметила, что только Новосибирск мог «вынести сор из избы» и попасть в федеральный топ.

По словам депутата, прежде чем что-то заявлять, стоит тщательно изучить все принятые меры. А это не только данные по численности инфицированных, но и по количеству полученных тестов на коронавирус.

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