Депутат Госдумы защитила обвиненный в плохой самоизоляции Новосибирск

Депутат Государственной Думы от НСО Вера Ганзя защитила власти Новосибирска, которых раскритиковали за плохую самоизоляцию.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом в сибирской столице после Пасхи, что может говорить о несоблюдении ограничительных мер.
Ганзя, в свою очередь, с ней не согласилась. Она заявила, что выводы сделаны только по фото и видео гуляющих по набережной горожан. Кроме того, она отметила, что только Новосибирск мог «вынести сор из избы» и попасть в федеральный топ.
По словам депутата, прежде чем что-то заявлять, стоит тщательно изучить все принятые меры. А это не только данные по численности инфицированных, но и по количеству полученных тестов на коронавирус.