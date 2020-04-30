До конца мая завершится учебный год в школах Бердска

По словам начальника управления образования и молодежной политики Жанны Тузовой, начальные классы (1-4 классов) завершат год до 25 мая, 5-8, 9 и 11 классы будут учиться до 30 мая. Десятиклассники будут учиться до 5 июня, но сроки могут подвинуть.