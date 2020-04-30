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До конца мая завершится учебный год в школах Бердска

30 апреля 2020, 12:43
Выпускники 9 и 11 классов готовятся к экзаменам

Учебный год завершится для школьников Бердска в конце мая. Такое распоряжение поступило от Минобразвания региона.

По словам начальника управления образования и молодежной политики Жанны Тузовой, начальные классы (1-4 классов) завершат год до 25 мая, 5-8, 9 и 11 классы будут учиться до 30 мая. Десятиклассники будут учиться до 5 июня, но сроки могут подвинуть.

Скоро начнется аттестация школьников по неосновным предметам. 9 и 11 классы готовятся к экзаменам, но сроки пока не установлены. По предварительным данным, 8 июня начнется ЕГЭ.

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