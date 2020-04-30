Губернатор призвал новосибирцев к дисциплине на майских праздниках

К максимальной осторожности в майские праздники призвал губернатор Андрей Травников население Новосибирской области.
Во время пресс-конференции глава региона заявил, что сдержать пандемию в выходные дни поможет лишь дисциплинированность. Несмотря на то, что у области сравнительно неплохие показатели в борьбе с коронавирусом, расслабляться рано.
Он попросил граждан продержаться майские праздники. Горожанам стоит отказаться от поездок на малую родину, от застолий и прогулок на улице. В этом главная опасность. Вирус может маскироваться под традиционные заболевания, а также просто не проявлять себя. Поэтому стоит быть осторожными.
Травников отметил, что если приемлемый уровень заболеваемости будет удержан, то в регионе ослабят режимные меры. А это значит, что будет запущен и малый бизнес.