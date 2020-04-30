Губернатор призвал новосибирцев к дисциплине на майских праздниках

Он попросил граждан продержаться майские праздники. Горожанам стоит отказаться от поездок на малую родину, от застолий и прогулок на улице. В этом главная опасность. Вирус может маскироваться под традиционные заболевания, а также просто не проявлять себя. Поэтому стоит быть осторожными.