Коронавирус внес изменения в бюджет Новосибирской области

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, основные социальные обязательства в бюджете будут учтены. По словам губернатора, это и упомянутые инициативы Президента, и выполнение в полном объеме всех социальных обязательств, в том числе индексация заработной платы, которая запланирована на этот год в тех пределах, которые учтены законом о бюджете изначально, и софинансирование всех мероприятий национальных проектов.