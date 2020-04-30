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Коронавирус внес изменения в бюджет Новосибирской области

30 апреля 2020, 15:24
Поправки в главный финансовый документ области прокомментировал губернатор.

В Новосибирске на 54-й сессии законодательного собрания были одобрены изменения в областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022. Депутаты одобрили поправки в двух чтениях. Как прокомментировал ситуацию, эти корректировки направлены на реализацию поручений Владимира Путина и выполнение условий по региональным проектам.

- Как вы помните, был инициирован большой пакет новых социальных мер поддержки отдельных категорий граждан. И, конечно же, задолго до обострения ситуации с коронавирусом, мы такие поправки готовили. К сожалению, события последнего месяца скорректировали наши планы, и кроме дополнения расходов, мы вынуждены были пойти на корректировку и доходов, и, соответственно, отдельных расходных частей, - заявил Андрей Травников.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, основные социальные обязательства в бюджете будут учтены. По словам губернатора, это и упомянутые инициативы Президента, и выполнение в полном объеме всех социальных обязательств, в том числе индексация заработной платы, которая запланирована на этот год в тех пределах, которые учтены законом о бюджете изначально, и софинансирование всех мероприятий национальных проектов.

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