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Мэр Новосибирска Локоть ответил на критику главы Роспотребнадзора

1 мая 2020, 00:19
В праздники в городе не будут проводить массовых мероприятий.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вслед за губернатором НСО Андреем Травниковым ответил на критику главы Роспотребнадзора Анны Поповой в недостаточном действии карантинных мер в областном центре. Раньше за это Локтя предлагал уволить лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

То, что Новосибирск стал столицей «протестного гуляния», мэр объяснил усталостью граждан от самоизоляции и хорошей погодой. «Мы предприняли дополнительные меры для того, чтобы в наших зелёных зонах, в наших парках не было такого количества гуляющих. Я не думаю, что мы чем-то отличаемся от других территорий» - заявил Анатолий Локоть. Он принял решение, что в праздники в городе не будут проводить массовых мероприятий.

Мэр также отметил, что все крупные города прошли через такой период, когда люди, воспользовавшись хорошей погодой, высыпают на улицы, на побережье водоёмов, в зелёные зоны. А увеличение числа пациентов с коронавирусной инфекцией мэр связал с улучшением диагностики COVID-19.

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