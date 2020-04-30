Мэр Новосибирска Локоть ответил на критику главы Роспотребнадзора

То, что Новосибирск стал столицей «протестного гуляния», мэр объяснил усталостью граждан от самоизоляции и хорошей погодой. «Мы предприняли дополнительные меры для того, чтобы в наших зелёных зонах, в наших парках не было такого количества гуляющих. Я не думаю, что мы чем-то отличаемся от других территорий» - заявил Анатолий Локоть. Он принял решение, что в праздники в городе не будут проводить массовых мероприятий.