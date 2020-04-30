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Монстрация-2020 пройдет в онлайн-формате

30 апреля 2020, 19:32
Об этом заявил художник Артем Лоскутов.

Монстрация в 2020 году пройдет в онлайн-режиме. Об этом заявил в соцсетях ее идеолог художник Артем Лоскутов. Из-за эпидемии коронавируса вместо шествия 1 мая пользователи будут выкладывать в Сеть свои плакаты с хештэгом #монстрация2020.

«Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация. Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий – своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз», - написал Артем Лоскутов.

Монстрация появилась в Новосибирске 15 лет назад и стала одной из визитных карточек города, хотя ежегодно сталкивается с трудностями согласования маршрута, вплоть до арестов и обвинений в несанкционированной акции. Шествие 1 мая с абсурдными и смешными лозунгами теперь проходит и в других регионах страны.

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