Монстрация-2020 пройдет в онлайн-формате

Монстрация появилась в Новосибирске 15 лет назад и стала одной из визитных карточек города, хотя ежегодно сталкивается с трудностями согласования маршрута, вплоть до арестов и обвинений в несанкционированной акции. Шествие 1 мая с абсурдными и смешными лозунгами теперь проходит и в других регионах страны.