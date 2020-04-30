Новосибирцев приглашают поучаствовать в конкурсе творческой борьбы с коронавирусом

Российская ассоциация политических консультантов объявляет открытый конкурс на лучший проект по теме «Коронавирус и профилактика негативных социально – политических последствий пандемии коронавируса».
Задача: помощь органам власти, СМИ и волонтерским организациям в организации эффективного взаимодействия с жителями и донесения важной информации.
В релизе говорится: «Уважаемые коллеги, на наш взгляд, сейчас то самое время, когда наши профессиональные умения, наша ответственность, наша помощь, как никогда нужны России.
Мы понимаем специфику взаимодействия власть – граждане. Мы знаем закономерности и ограничения такого взаимодействия. Мы чувствуем настроения и запросы людей. Мы умеем работать в кризисных ситуациях».
Тематика конкурса: материалы должны быть посвящены профилактике заболеваемости COVID-19 и преодолению негативных социально-политических последствий пандемии коронавируса, направлены на повышение уровня социального оптимизма
Период проведения: 23-30 апреля.
Организационный взнос: отсутствует
Жюри конкурса: постоянные члены жюри премии РАПК, уважаемые коллеги.
Размер премий: первое место в номинации – 70 000, второе место – 40 000, третье место – 25 000 рублей.
Номинации конкурса проектов:
«Лучший аудио-видеоролик/cценарий аудио-видеоролика»,
«Лучшие идеи/тексты для информационных материалов, СМИ и социальных сетей»,
«Лучшая идея интернет-челленджа, флеш-мобов, вирусного распространения»,
«Лучший информационный канал (телеграмм, вайбер и т.п.)»,
«Лучший макет для печатных материалов, наружной рекламы, распространения в Интернет»,
«Лучший проект по работе с пожилыми людьми в период коронавируса»
Форма предоставления материала: заполненные по специальной форме заявки, высланные на ящик электронной почты: [email protected]
Срок предоставления заявок: по 30 апреля включительно
Оглашение итогов конкурса, поздравление победителей: 4 мая, онлайн в Зуме или Вебексе
О правах на интеллектуальную собственность: Фактом отправки заявки на конкурс авторы реализуют право на обнародование заявки в порядке ст. 1268 ГК РФ.
Авторы заявок, признанных победителями/призерами конкурса, обязуются заключить договор об отчуждении исключительного права на указанные заявки в порядке ст.1234 ГК РФ.
РАПК не преследует никакой коммерческой выгоды и передаст безвозмездно конкурсные работы победителей с указанием авторов всем, кто захочет их использовать.