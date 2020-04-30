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Новосибирцев приглашают поучаствовать в конкурсе творческой борьбы с коронавирусом

30 апреля 2020, 15:49
Размер премий: первое место в номинации – 70 000, второе место – 40 000, третье место – 25 000 рублей.

Российская ассоциация политических консультантов объявляет открытый конкурс на лучший проект по теме «Коронавирус и профилактика негативных социально – политических последствий пандемии коронавируса».

Задача: помощь органам власти, СМИ и волонтерским организациям в организации эффективного взаимодействия с жителями и донесения важной информации.

В релизе говорится: «Уважаемые коллеги, на наш взгляд, сейчас то самое время, когда наши профессиональные умения, наша ответственность, наша помощь, как никогда нужны России.

Мы понимаем специфику взаимодействия власть – граждане. Мы знаем закономерности и ограничения такого взаимодействия. Мы чувствуем настроения и запросы людей. Мы умеем работать в кризисных ситуациях».

Тематика конкурса: материалы должны быть посвящены профилактике заболеваемости COVID-19 и преодолению негативных социально-политических последствий пандемии коронавируса, направлены на повышение уровня социального оптимизма

Период проведения: 23-30 апреля.

Организационный взнос: отсутствует

Жюри конкурса: постоянные члены жюри премии РАПК, уважаемые коллеги.

Размер премий: первое место в номинации – 70 000, второе место – 40 000, третье место – 25 000 рублей.

Номинации конкурса проектов:

«Лучший аудио-видеоролик/cценарий аудио-видеоролика»,

«Лучшие идеи/тексты для информационных материалов, СМИ и социальных сетей»,

«Лучшая идея интернет-челленджа, флеш-мобов, вирусного распространения»,

«Лучший информационный канал (телеграмм, вайбер и т.п.)»,

«Лучший макет для печатных материалов, наружной рекламы, распространения в Интернет»,

«Лучший проект по работе с пожилыми людьми в период коронавируса»

Форма предоставления материала: заполненные по специальной форме заявки, высланные на ящик электронной почты: [email protected]

Срок предоставления заявок: по 30 апреля включительно

Оглашение итогов конкурса, поздравление победителей: 4 мая, онлайн в Зуме или Вебексе

О правах на интеллектуальную собственность: Фактом отправки заявки на конкурс авторы реализуют право на обнародование заявки в порядке ст. 1268 ГК РФ.

Авторы заявок, признанных победителями/призерами конкурса, обязуются заключить договор об отчуждении исключительного права на указанные заявки в порядке ст.1234 ГК РФ.

РАПК не преследует никакой коммерческой выгоды и передаст безвозмездно конкурсные работы победителей с указанием авторов всем, кто захочет их использовать.

#Новости#Общество
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