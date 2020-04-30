С 12 мая в Кубышеве начнут отключать горячую воду

В Куйбышеве завершился отопительный сезон, и СГК приступает к гидравлическим испытаниям. Отключение горячей воды в связи с проведением испытаний в зоне теплоснабжения Барабинской ТЭЦ начнется с 12 мая.
В СГК сообщили, что при благоприятных прогнозах воду дадут уже 15 мая. Но все зависит от количества обнаруженных дефектов. Поэтом ставится крайний срок – 26 мая.
С 25 по 3 июня начнут отключать воду в частном секторе и соцобъектах, расположенных в зонах теплоснабжения семи малых котельных СГК. На испытания отведено один-два дня на каждый этап. После приступят к ремонту выявленных дефектов. Это займет еще около двух недель.
Также СГК запланировала замену трубопроводов протяженностью 1400 метров.
Отметим, что отопительный сезон в Куйбышеве завершился раньше срока на две недели.
График отключения: