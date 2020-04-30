С 12 мая в Кубышеве начнут отключать горячую воду

С 25 по 3 июня начнут отключать воду в частном секторе и соцобъектах, расположенных в зонах теплоснабжения семи малых котельных СГК. На испытания отведено один-два дня на каждый этап. После приступят к ремонту выявленных дефектов. Это займет еще около двух недель.