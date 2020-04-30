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С 12 мая в Кубышеве начнут отключать горячую воду

30 апреля 2020, 13:01
После майских праздников начнут отключать воду

В Куйбышеве завершился отопительный сезон, и СГК приступает к гидравлическим испытаниям. Отключение горячей воды в связи с проведением испытаний в зоне теплоснабжения Барабинской ТЭЦ начнется с 12 мая.

В СГК сообщили, что при благоприятных прогнозах воду дадут уже 15 мая. Но все зависит от количества обнаруженных дефектов. Поэтом ставится крайний срок – 26 мая.

С 25 по 3 июня начнут отключать воду в частном секторе и соцобъектах, расположенных в зонах теплоснабжения семи малых котельных СГК. На испытания отведено один-два дня на каждый этап. После приступят к ремонту выявленных дефектов. Это займет еще около двух недель.

Также СГК запланировала замену трубопроводов протяженностью 1400 метров.

Отметим, что отопительный сезон в Куйбышеве завершился раньше срока на две недели.

График отключения:

  • Барабинская ТЭЦ - 12.05-15.05
  • котельная №58 «Телецентр», №56 «Тополек», №59 «Звездная» - 25.05-26.05
  • котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области - 27.05
  • котельная №55 «Ветлечебница» - 27.05-28.05
  • котельная №53 «Спиртзавод» - 01.06-02.06
  • котельная №54 «Школа-интернат» - 02.06-03.06
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