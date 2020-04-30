Соцподдержка новосибирских семей станет более адресной

До конца 2020 года при назначении мер социальной поддержки семьям с безработными в Новосибирской области не будет учитываться их доход за прошлый период. Об этом сообщается в релизе Правительства НСО. Изменения будут действовать до конца года.
В региональном министерстве труда и социального развития заявили, что степень нуждаемости семьи будут рассчитывать из среднедушевого дохода семьи за период, предшествующий дню обращения за получением социальной помощи. В зависимости от вида выплат этот срок составляет от 3 до 12 месяцев.
Кроме того, в текущем году при начислении социальных выплат исключили из бюджета семьи доходы безработных. Указанные изменения коснулись выплат ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области и ежемесячной денежной выплаты прожиточного минимума для детей.