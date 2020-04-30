Травников заявил, что коронавирус не помешает стройке ледовой арены

Posted 30 апреля 2020, 16:11
Published 30 апреля 2020, 16:11
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Сегодня 30 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал строительство ледовой арены на улице Немировича-Данченко. Глава региона отметил, что все работы выполняются по графику, что особенно ценно во время эпидемии коронавируса. Травников заверил: новый объект сдадут к июню 2022 года, как и запланировано.
Глава региона побывал на строительной площадке многофункциональной ледовой арены. Там устанавливают монолитную фундаментальную плиту. Оценил губернатор и как строится метро «Спортивная».
«Ходом работ я удовлетворён. Из-за особенностей технологического процесса при заливке бетона (он должен быть непрерывным) на этом объекте производство работ не прекращалось ни на один день – даже в период действия Указа президента эта организация подходила под критерий непрерывно действующей. Нет задержек в поставках материалов и комплектующих для стройки. Очень важным было своевременное решение о возобновлении с 13 апреля работы наших промышленных предприятий – это означает, что не разорвались производственные кооперационные связи, и этот важный объект не пострадал. Он особенно важен именно сейчас, когда экономика не только Новосибирской области, но и других регионов переживает не лучшие времена. Именно сейчас важно обеспечить работой и наших строителей и промышленников, и соседей, участвующих в обеспечении этой стройки», – заявил Андрей Травников.
Губернатор НСО посетил и другие стройплощадки Новосибирска. Он лично проверил, как исполняются меры профилактики по противодействию распространению коронавируса, и отметил, что рабочие соблюдают все правила личной безопасности на площадках.