Травников заявил, что коронавирус не помешает стройке ледовой арены

«Ходом работ я удовлетворён. Из-за особенностей технологического процесса при заливке бетона (он должен быть непрерывным) на этом объекте производство работ не прекращалось ни на один день – даже в период действия Указа президента эта организация подходила под критерий непрерывно действующей. Нет задержек в поставках материалов и комплектующих для стройки. Очень важным было своевременное решение о возобновлении с 13 апреля работы наших промышленных предприятий – это означает, что не разорвались производственные кооперационные связи, и этот важный объект не пострадал. Он особенно важен именно сейчас, когда экономика не только Новосибирской области, но и других регионов переживает не лучшие времена. Именно сейчас важно обеспечить работой и наших строителей и промышленников, и соседей, участвующих в обеспечении этой стройки», – заявил Андрей Травников.