Три автомобиля столкнулись в центре Купино

В центре Купино на пересечении улиц Коммунистической и Советов в аварию попали три автомобиля, сообщает служба эвакуации АСТ-54. Пикап Mitsubishi L200 перевернулся и придавил переднюю часть седана ВАЗ-2115. Ещё одним участником ДТП стал хэтчбек Toyota Allex. У него помят капот и поврежден бампер.