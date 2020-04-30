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Три автомобиля столкнулись в центре Купино

30 апреля 2020, 13:32
Одна машина легла на другую.

В центре Купино на пересечении улиц Коммунистической и Советов в аварию попали три автомобиля, сообщает служба эвакуации АСТ-54. Пикап Mitsubishi L200 перевернулся и придавил переднюю часть седана ВАЗ-2115. Ещё одним участником ДТП стал хэтчбек Toyota Allex. У него помят капот и поврежден бампер.

Каким образом подобная авария могла произойти на регулируемом перекрёстке райцентра, где нет оживлённого движения, в комментариях недоумевают даже сами местные жители. Информация о пострадавших уточняется.

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#Новости#Происшествия
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