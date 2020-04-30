В Бердске выявлен третий пациент с коронавирусом

Мэрия Бердска сообщила о третьем COVID-пациенте в городе. Коронавирус подтвердился у пациента, который контактировал с ранее инфицированным.
Все контактировавшие с ним лица взяты под наблюдение, а сам пациент госпитализирован в инфекционную больницу Новосибирска.
Напомним, первая инфицированная приехала из Сочи, она уже вылечилась и находится дома. Лечение проходит еще одна женщина.
Местный оперативный штаб сообщил 30 апреля о 47 бердчанах, находящихся из-за коронавируса под наблюдением. Из них 9 несовершеннолетних.