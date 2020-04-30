В Новосибирске 22-летняя девушка продает девственность за 5 тыс долларов

22-летняя девушка из Новосибирска выставила на продажу свою девственность, сообщает КП-Новосибирск. Объявление она разместила в соцсетях. За первый секс она хочет получить 5 тысяч долларов.
«Я хочу встретить нежного и богатого человека, который будет относиться ко мне как к принцессе и ценить мое самое драгоценное сокровище – мою девственность», - обозначила свои требования к покупателю сибирячка.
За это мужчине предлагается насладиться следующими параметрами: объем груди – 80 сантиметров, объем талии – 65 сантиметров, объем бедер – 90 сантиметров. Кроме того, девушка утверждает, что занимается спортом, следит за питанием и красотой. «Не модель, но с перспективой», - пишет она о себе.
Девственность барышня решила продать, чтобы помочь семье расплатиться с долгами. У ее родных есть непогашенный кредит.
Напомним, это уже не первый случай, когда юные жительницы Новосибирска пытаются продать свою девственность. Цены обычно выставляются значительно выше. Такие объявления не всегда находят понимание у земляков.