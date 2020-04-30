В Новосибирске 22-летняя девушка продает девственность за 5 тыс долларов

За это мужчине предлагается насладиться следующими параметрами: объем груди – 80 сантиметров, объем талии – 65 сантиметров, объем бедер – 90 сантиметров. Кроме того, девушка утверждает, что занимается спортом, следит за питанием и красотой. «Не модель, но с перспективой», - пишет она о себе.