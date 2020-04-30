atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске 22-летняя девушка продает девственность за 5 тыс долларов

30 апреля 2020, 17:44
Деньги нужны, чтобы погасить кредит.

22-летняя девушка из Новосибирска выставила на продажу свою девственность, сообщает КП-Новосибирск. Объявление она разместила в соцсетях. За первый секс она хочет получить 5 тысяч долларов.

«Я хочу встретить нежного и богатого человека, который будет относиться ко мне как к принцессе и ценить мое самое драгоценное сокровище – мою девственность», - обозначила свои требования к покупателю сибирячка.

За это мужчине предлагается насладиться следующими параметрами: объем груди – 80 сантиметров, объем талии – 65 сантиметров, объем бедер – 90 сантиметров. Кроме того, девушка утверждает, что занимается спортом, следит за питанием и красотой. «Не модель, но с перспективой», - пишет она о себе.

Девственность барышня решила продать, чтобы помочь семье расплатиться с долгами. У ее родных есть непогашенный кредит.

Напомним, это уже не первый случай, когда юные жительницы Новосибирска пытаются продать свою девственность. Цены обычно выставляются значительно выше. Такие объявления не всегда находят понимание у земляков.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52