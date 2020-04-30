В Новосибирске могут взлететь цены на чеснок и лимоны

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области, как и по всей стране, существенно возросли цены на чеснок и лимоны. Это вызвано ажиотажным спросом, который возник на волне пандемии коронавируса. Многие вспомнили о том, что чеснок и лимоны - это источники витаминов, а к этой информации присовокупились слухи, что они якобы могут побороть опасную инфекцию.
Когда ценны поднялись, активисты «Гражданского патруля» обратились в ФАС за разъяснениями. Но ответ ведомства оказался несколько неожиданным. Согласно ему, цены на данные виды товаров не контролируются.
В региональном управлении ФАС сообщили очевидное: цены не подлежат государственному контролю и устанавливаются хозяйствующими субъектами самостоятельно. Лимоны при этом не входят в перечень социально значимых товаров. Следовательно, никаких мер ведомство принимать не должно.
Что касается социально значимых товаров, то за ценами на них должны следить чиновники. В случае роста стоимости гражданам посоветовали обращаться в правительство региона.