В Новосибирске могут взлететь цены на чеснок и лимоны

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области, как и по всей стране, существенно возросли цены на чеснок и лимоны. Это вызвано ажиотажным спросом, который возник на волне пандемии коронавируса. Многие вспомнили о том, что чеснок и лимоны - это источники витаминов, а к этой информации присовокупились слухи, что они якобы могут побороть опасную инфекцию.