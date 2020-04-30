В Омской области ожидается рекордный прирост заболевших

Сегодня в Омске ожидают подтверждение диагноза у 13 пациентов. Если результат текста окажется положительным, то регион перешагнет отметку в 100 пациентов с коронавирусом. В Омской области продлен режим самоизоляции до 11 мая и введен обязательный масочный режим. Но с 1 мая разрешено открыться парикмахерским, прачечным и некоторым другим предприятиям бытовых услуг.