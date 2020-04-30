В Омской области ожидается рекордный прирост заболевших

Сегодня, 30 апреля, в соседней с Новосибирской Омской области число заболевших может резко вырасти. Об этом местному телеканалу сообщила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Сегодня в Омске ожидают подтверждение диагноза у 13 пациентов. Если результат текста окажется положительным, то регион перешагнет отметку в 100 пациентов с коронавирусом. В Омской области продлен режим самоизоляции до 11 мая и введен обязательный масочный режим. Но с 1 мая разрешено открыться парикмахерским, прачечным и некоторым другим предприятиям бытовых услуг.
В Новосибирской области на сегодняшний день выявлен 471 случай коронавируса, в том числе и у 25 детей. 78 человек выздоровели, 4 скончались.