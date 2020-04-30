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Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион

30 апреля 2020, 15:24
Новосибирцам придется пройти строгую процедуру.

Власти Алтайского края с 1 мая ужесточают режим въезда в регион, в том числе и из Новосибирской области. Теперь все приезжающие обязаны пройти строгую процедуру паспортного контроля. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края по борьбе с коронавирусом.

К такой мере их подтолкнул анализ складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и прогноз на развитие эпидемии в связи с началом майских праздников. Такие же рекомендации дал Роспотребнадзор.

В крае закрыты санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, турбазы. С 1 по 10 мая приостанавливается бронирование мест, прием и размещение в гостиницах. На временных пропускных пунктах работают сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Их задача состоит в ограничении Алтайского края от туристов и путешественников из соседних регионов.

Новосибирцам, прибывающим в регион, придется пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в наш регион, сообщить о приезде в службу 112.

Также новосибирцы должны предоставить данные о целях приезда, месте и сроках пребывания. Отдельно отмечается, что грузовой транспорт будет следовать в обе стороны с проверкой, но без препятствий.

Аналогичные меры в том или ином виде введены во всех сибирских регионах, в том числе и в Новосибирской области.

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#Новости#Транспорт
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