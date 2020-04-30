Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион

Власти Алтайского края с 1 мая ужесточают режим въезда в регион, в том числе и из Новосибирской области. Теперь все приезжающие обязаны пройти строгую процедуру паспортного контроля. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края по борьбе с коронавирусом.