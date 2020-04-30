Злой мужчина разбил более пяти автомобилей в Новосибирске

Неизвестный разбил рано утром более пяти автомобилей и напал на одного водителя в Новосибирске.
Об инциденте сообщили подписчики паблика «АСТ-54». Они же предоставили фото и видео с места происшествия.
По словам очевидцев, 30 апреля рано утром на улице Степная мужчина целенаправленно повредил припаркованные возле домов №31 и 43 автомобили. Он разбил стекла, сломал боковые зеркала, повредил кузов не менее, чем в пяти автомобилях.
По словам местных жителей, мужчина вел себя неадекватно и угрожал угнать автомобили. Водители вызвали полицию.