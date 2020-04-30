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Злой мужчина разбил более пяти автомобилей в Новосибирске

30 апреля 2020, 10:51
Очевидцы выложили видео неадекватного поведения мужчины.

Неизвестный разбил рано утром более пяти автомобилей и напал на одного водителя в Новосибирске.

Об инциденте сообщили подписчики паблика «АСТ-54». Они же предоставили фото и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, 30 апреля рано утром на улице Степная мужчина целенаправленно повредил припаркованные возле домов №31 и 43 автомобили. Он разбил стекла, сломал боковые зеркала, повредил кузов не менее, чем в пяти автомобилях.

По словам местных жителей, мужчина вел себя неадекватно и угрожал угнать автомобили. Водители вызвали полицию.

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#Новости#Происшествия
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