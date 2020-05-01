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Posted 1 мая 2020, 09:00

Published 1 мая 2020, 09:00

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Искитим и Бердск обошли Новосибирск в рейтинге самоизоляции

1 мая 2020, 09:00
Новосибирск больше не столица протестного гуляния?

Сегодня 1 мая по данным на 15.00 в Искитиме и Бердске зафиксирован рейтинг самоизоляции ниже, чем в Новосибирске. Как следует из данных Яндекс-карт, в райцентрах индекс самоизоляции составил 2,6, в то время, как в областной столице он был 2,8. Это значит, что улицы Искитима и Бердска заполнены людьми больше, чем Новосибирска.

Отчасти это можно объяснить и беспрецедентными мерами, которые предприняты в Новосибирске на майские праздники. Там дежурят в усиленном режиме полицейские, также городские власти сделали все, чтобы праздно гуляющие люди не появлялись на улицах. Отменены все праздничные мероприятия, закрыты парки и скверы.

Отчасти причина еще и в том, что люди из областного центра устремились на дачи и просто за город. На выезде из Новосибирска сегодня фиксировались пробки.

К слову сказать, по уровню самоизоляции на 15.00 Новосибирск не был столицей протестного гуляния, как его называли в СМИ последнюю неделю. Индекс самоизоляции был ниже во всех окрестных областных городах, а также во многих других региональных столицах: Челябинске, Оренбурге, Иркутске...

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