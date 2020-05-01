Из-за пала травы в Новосибирской области возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили за пал травы в Мошковском районе, в результате которого сгорело 50 домов в садоводстве «Надежда».
По информации областного управления МЧС, следователи работают над установлением личности поджигателя. Так, ведется опрос свидетелей, назначена криминалистическая и судебная экспертизы. Уже известен очаг возгорания.
За поджог травы в Ордынском районе виновное лицо уже понесло наказание. Его обязали выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.
Напомним, в области введен пожароопасных режим, местным жителям запретили выезжать в лес и разводить костры.