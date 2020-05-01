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Из-за пала травы в Новосибирской области возбуждено уголовное дело

1 мая 2020, 10:38
МЧС ищет поджигателя сухой травы

Уголовное дело возбудили за пал травы в Мошковском районе, в результате которого сгорело 50 домов в садоводстве «Надежда».

По информации областного управления МЧС, следователи работают над установлением личности поджигателя. Так, ведется опрос свидетелей, назначена криминалистическая и судебная экспертизы. Уже известен очаг возгорания.

За поджог травы в Ордынском районе виновное лицо уже понесло наказание. Его обязали выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.

Напомним, в области введен пожароопасных режим, местным жителям запретили выезжать в лес и разводить костры.

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