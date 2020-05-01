Пассажиропоток в аэропорту Новосибирска упал в апреле

По данным организации, перевозки российских авиакомпаний по итогам апреля рухнули на 92%. Новосибирск вошел в число регионов, где потери наиболее велики. Выше индекс падения только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, а также курортных Сочи и Симферополе.