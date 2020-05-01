Пять хоккеистов покидают «Сибирь»

Произошли изменения в составе новосибирской «Сибири». Пять хоккеистов покидают команду.
1 мая истекают контракты у россиян Игоря Макарова, Николая Тимашова, Олега Пигановича и Глеба Зырянова и финна Юкки Пелтолы. Контракты с ними продлеваться не будут.
«Мы благодарим их за игру и за то, что были частью этого прекрасного сезона! Желаем всего самого лучшего на новых местах!» - говорится в официальном сообщении клуба.
Также сегодня стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиге. Это соглашение позволит «Южному Уралу» привлекать игроков новосибирского клуба, а хоккеисты из системы «Сибири», не проходящие в основной состав, смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ.