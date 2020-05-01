Пять хоккеистов покидают «Сибирь»

Также сегодня стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиге. Это соглашение позволит «Южному Уралу» привлекать игроков новосибирского клуба, а хоккеисты из системы «Сибири», не проходящие в основной состав, смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ.