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Пятый человек с коронавирусом умер в Новосибирской области

1 мая 2020, 18:40
Это следует из информации на официальном федеральном портале стопкоронавирус.рф

Сегодня, 1 мая, стало известно, что в Новосибирской области умер еще один человек, у которого был подтвержден диагноз COVID-19. Таком образом число смертей от коронавируса достигло пяти.

Региональный оперативный штаб о новом летальном случае не сообщал. О том, что в Новосибирской области скончались уже пять пациентов, сообщил официальный федеральный портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, по официальной информации новосибирского штаба к 11 утра 1 мая было зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом. Из них 105 человек выздоровели, а 4, к сожалению, скончались.

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