Пятый человек с коронавирусом умер в Новосибирской области

Сегодня, 1 мая, стало известно, что в Новосибирской области умер еще один человек, у которого был подтвержден диагноз COVID-19. Таком образом число смертей от коронавируса достигло пяти.
Региональный оперативный штаб о новом летальном случае не сообщал. О том, что в Новосибирской области скончались уже пять пациентов, сообщил официальный федеральный портал стопкоронавирус.рф.
Напомним, по официальной информации новосибирского штаба к 11 утра 1 мая было зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом. Из них 105 человек выздоровели, а 4, к сожалению, скончались.