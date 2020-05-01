В Болотнинском районе осудят устроившего смертельное ДТП жителя Томска

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Томска. Он обвиняется в том, что нарушив правила дорожного движения, вызвал ДТП, в котором погибли люди.
По версии следствия, 23 ноября 2019 года в дневное время обвиняемый двигался на автомобиле «Хендай Аванте» по трассе Р-255 «Сибирьсо стороны Кемерово в сторону Новосибирска. На 108 километре автодороги он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Камри» погибли.
Водитель «Хендай Аванте» свою вину не признает. Уголовное дело против него направлено для рассмотрения по существу в Болотнинский районный суд.