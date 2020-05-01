В Болотнинском районе осудят устроившего смертельное ДТП жителя Томска

По версии следствия, 23 ноября 2019 года в дневное время обвиняемый двигался на автомобиле «Хендай Аванте» по трассе Р-255 «Сибирьсо стороны Кемерово в сторону Новосибирска. На 108 километре автодороги он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Камри» погибли.