В Новосибирске мужчина без водительских прав угнал автомобиль соседа

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего выяснилось, что потерпевший распивал алкоголь со своим соседом. Когда гость ушел, хозяин дома заметил отсутствие ключа от машины. Выйдя на улицу, он понял, что автомобиль пропал.