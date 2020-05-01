В Новосибирске мужчина без водительских прав угнал автомобиль соседа

Накануне, 30 апреля, к новосибирским полицейским за помощью пришел житель Центрального района. Мужчина рассказал, что угнали его автомобиль «Субару Форестер».
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего выяснилось, что потерпевший распивал алкоголь со своим соседом. Когда гость ушел, хозяин дома заметил отсутствие ключа от машины. Выйдя на улицу, он понял, что автомобиль пропал.
Сотрудники ППС вместе с ГИБДД быстро задержали подозреваемого. 23-летний мужчина, уходя из гостей, захватил ключи, чтобы покататься на чужом автомобиле. Но водительских прав у него не оказалось.
Автомобиль вернули владельцу. А любителя пьяной езды поместили в спецприемник. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Угон».