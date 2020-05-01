В Новосибирске на майские праздники не запретят продажу алкоголя

Накануне майских праздников мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил хорошую новость для любителей выпить. В связи с тем, что в этом году майские праздники попали на режим самоизоляции и никаких гуляний не предусмотрено, ограничений на продажу спиртного не будет. Алкоголь останется в свободной продаже на протяжении всех выходных.