В Новосибирске на майские праздники не запретят продажу алкоголя

Накануне майских праздников мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил хорошую новость для любителей выпить. В связи с тем, что в этом году майские праздники попали на режим самоизоляции и никаких гуляний не предусмотрено, ограничений на продажу спиртного не будет. Алкоголь останется в свободной продаже на протяжении всех выходных.
Одновременно с тем мэр напомнил, что жителям города необходимо оставаться дома. Потому что за соблюдением режима самоизоляции власти планируют следить очень внимательно и жестко. В помощь полиции привлекаются народные дружинники.
- В праздничные дни ослабления никакого не подразумевается. И дело не в том, что здесь предусмотрена административная и уголовная ответственность, дело не в репрессиях, а в самосознании, - заявил Анатолий Локоть.
Мэр надеется, что у населения хватит самодисциплины и воли. Он полагает, что новосибирцы с понимаем относятся к сложившейся очень непростой ситуации.