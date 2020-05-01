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В Новосибирске на майские праздники не запретят продажу алкоголя

1 мая 2020, 05:06
Массовых гуляний в городе не предусмотрено.

Накануне майских праздников мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил хорошую новость для любителей выпить. В связи с тем, что в этом году майские праздники попали на режим самоизоляции и никаких гуляний не предусмотрено, ограничений на продажу спиртного не будет. Алкоголь останется в свободной продаже на протяжении всех выходных.

Одновременно с тем мэр напомнил, что жителям города необходимо оставаться дома. Потому что за соблюдением режима самоизоляции власти планируют следить очень внимательно и жестко. В помощь полиции привлекаются народные дружинники.

- В праздничные дни ослабления никакого не подразумевается. И дело не в том, что здесь предусмотрена административная и уголовная ответственность, дело не в репрессиях, а в самосознании, - заявил Анатолий Локоть.

Мэр надеется, что у населения хватит самодисциплины и воли. Он полагает, что новосибирцы с понимаем относятся к сложившейся очень непростой ситуации.

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