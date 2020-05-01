В Новосибирской области из-за коронавируса 1419 человек находятся под наблюдением

Мы уже сообщали о том, что по данным новосибирского оперативного штаба по противодействию коронавируса, на 19 часов 1 мая в регионе зафиксировано 526 случаев заражения COVID-19. Из них 105 человек выздоровели, скончались 5 пациентов.
В настоящее время из-за различных подозрений, связанных с распространением инфекции, 1419 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. Еще 12 039 человек уже сняты с наблюдения.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 727 обращений в связи с ОРВИ и гриппом. Пришлось госпитализировать 50 человек.