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Новосибирские депутаты хотят урезать полномочия КСП

2 мая 2020, 10:49
Депутаты обвинили контролеров в лоббировании чужих интересов

Новосибирские депутаты намерены внести изменения в региональный закон о контрольно-счетной палате, урезав полномочия ее руководителю.

На прошедшей сессии заксобрания НСО председатель КСП в регионе Елена Гончарова выслушала как похвалу за качественно проделанную работу, так и критику. Претензии высказал единоросс Алексей Андреев. Они были связаны с тем, что КСП, являясь инструментом парламентского контроля за расходованием средств регказны, недостаточно контактирует с депутатским корпусом. Он высказал подозрения, что структура решает «вопросы, связанные с чьими-то личными интересами». И чтобы пресечь «спекулятивные мнения», предложил забрать у председателя КСП право на утверждение структуры контрольного органа.

Но не все с ним согласились. Член бюджетного комитета Валерий Червов поблагодарил Гончарову за плодотворный труд, а зампредседателя парламента Владислав Савельев и вовсе считает, что КСП нужно давать больше полномочий.

Закон о палате все же было решено пересмотреть и усилить профилактическую работу органа. Елена Гончарова вежливо заявила, что готова к сотрудничеству при внесении изменений.

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