Новосибирские депутаты хотят урезать полномочия КСП

На прошедшей сессии заксобрания НСО председатель КСП в регионе Елена Гончарова выслушала как похвалу за качественно проделанную работу, так и критику. Претензии высказал единоросс Алексей Андреев. Они были связаны с тем, что КСП, являясь инструментом парламентского контроля за расходованием средств регказны, недостаточно контактирует с депутатским корпусом. Он высказал подозрения, что структура решает «вопросы, связанные с чьими-то личными интересами». И чтобы пресечь «спекулятивные мнения», предложил забрать у председателя КСП право на утверждение структуры контрольного органа.