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Одна из крупнейших больниц в Новосибирске закрылась

2 мая 2020, 14:47
Медицинское учреждение РЖД осталось работать только для неотложных пациентов.

В Новосибирске все острее встает проблема оказания медицинской помощи. Из-за коронавируса больницы отказываются от приема плановых пациентов. Так произошло с Дорожной клинической больницей РЖД.

В медучреждении на Владимировском спуске теперь принимают пациентов только экстренно, в тех случаях, когда отсрочка помощи угрожает жизни. Всем поступающим в приемное отделение делается тест на COVID-19.

Все остальные практики прекращены. Нет планового лечения, не проводится диагностика или консультации. При этом больница является одной из крупнейших в городе. Его пациентами являются не только железнодорожники, но и все желающие. Персонал клиники насчитывает около 2 тысяч человек.

#Новости#Политика
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