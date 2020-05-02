Одна из крупнейших больниц в Новосибирске закрылась

В Новосибирске все острее встает проблема оказания медицинской помощи. Из-за коронавируса больницы отказываются от приема плановых пациентов. Так произошло с Дорожной клинической больницей РЖД.
В медучреждении на Владимировском спуске теперь принимают пациентов только экстренно, в тех случаях, когда отсрочка помощи угрожает жизни. Всем поступающим в приемное отделение делается тест на COVID-19.
Все остальные практики прекращены. Нет планового лечения, не проводится диагностика или консультации. При этом больница является одной из крупнейших в городе. Его пациентами являются не только железнодорожники, но и все желающие. Персонал клиники насчитывает около 2 тысяч человек.