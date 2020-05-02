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В Исиктиме 1 мая женщина напала с ножом на своего мужа

2 мая 2020, 18:36
Пострадавшего с ранениями доставили в больницу.

Первомай в Исиктиме начался с кровавой драмы. Глубоко ночью скора помощь доставила в больницу 33-летнего местного жителя Искитима с несколькими ножевыми ранениями.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что на своего мужа с ножом напала 29-летняя женщина. У супругов возник конфликт после совместного распития алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится проверка.

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