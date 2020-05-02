В Исиктиме 1 мая женщина напала с ножом на своего мужа

Первомай в Исиктиме начался с кровавой драмы. Глубоко ночью скора помощь доставила в больницу 33-летнего местного жителя Искитима с несколькими ножевыми ранениями.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что на своего мужа с ножом напала 29-летняя женщина. У супругов возник конфликт после совместного распития алкоголя.
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится проверка.