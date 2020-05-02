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В Новосибирске нарушителей карантина оштрафовали на 2,7 млн рублей

2 мая 2020, 18:04
Среди провинившихся вернувшиеся из-за рубежа, беспечные гуляки и работавшие предприниматели.

В Новосибирской области общая сумма штрафов, собранных с обычных граждан, индивидуальных предпринимателей и предприятий за нарушение карантинных мер достигла 2,7 миллиона рублей. В суды передан 641 протокол об административных правонарушениях.

Среди нарушителей – 88 человек, прибывших в регион из-за границы или Москвы и Санкт-Петербурга. Эти люди нарушили обязательную 14-дневную самоизоляцию.

К ответственности за нарушение всеобщих ограничительных мер привлечены 497 жителей Новосибирской области. Это те, кто гулял по улицам, в парках и скверах, или распивали пиво в баре, несмотря на существующий запрет.

В ходе первомайского рейда на нарушениях попались два магазина. Они продавали ювелирные украшения и текстиль. Предпринимателям теперь грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

#Новости#Происшествия
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