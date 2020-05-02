В новосибирском инфекционном госпитале умер пенсионер без коронавируса

Портал «Atas.info» уже сообщал о крайне странной и возмутительной истории принудительной госпитализации целой семьи в инфекционные отделения. Напомним, у людей возникли лишь предположения, что они могли заразиться от контакта с больным COVID-19, но к ним применили очень жесткие санкции, отправив через суд туда, где действительно есть риск заражения.
О похожем случае с трагическим финалом рассказало издание «Сиб.фм». По данным журналистов, в новосибирском инфекционном госпитале, развернутом на базе больницы №11, скончался 66-лений мужчина, у которого не было диагностировано коронавируса.
Как рассказала изданию дочь умершего мужчины, ее отца, который страдал сердечным заболеванием, забрала скорая после того, как он простудился. Мужчину должны были отвезти в обычную больницу, где знали о его состоянии и могли помочь. Но по какой-то неизвестной причине бригада скорой изменила маршрут и доставила пациента в инфекционный госпиталь.
У мужчины забрали телефон, поэтому родственники не могли с ним связаться. Более того, им ничего не сообщали и в больнице, не давая никаких ответов на вопросы о том, какой диагноз у пенсионера. О смерти отца девушка узнала только на следующий день. А позднее выяснилось, что у него не подтвердился коронавирус.
Женщина уверена, что ее отцу давали препараты, которые нельзя принимать сердечникам. Она не может понять, почему система здравоохранения Новосибирской области гребет всех под одну гребенку, из-за чего уже гибнут люди.