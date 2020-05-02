В новосибирском инфекционном госпитале умер пенсионер без коронавируса

У мужчины забрали телефон, поэтому родственники не могли с ним связаться. Более того, им ничего не сообщали и в больнице, не давая никаких ответов на вопросы о том, какой диагноз у пенсионера. О смерти отца девушка узнала только на следующий день. А позднее выяснилось, что у него не подтвердился коронавирус.