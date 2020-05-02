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В Новосибирской области от коронавируса вылечились 105 человек

2 мая 2020, 13:48
Одновременно в стационарах региона с подтвержденным диагнозом или с подозрением на него находятся 734 человека.

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области по данным на полдень 2 мая подтвердились 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 569 человек. К сожалению, как сообщили в оперативном штабе, есть и новые жертвы болезни – скончались 73-летний и 32-летний мужчины, у которых была выявлена пневмония.

В настоящее время в больницах Новосибирской области 37 пациентов находятся в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены семь человек.

Среди хороших новостей то, что уже 105 человек в регионе вылечились от коронавируса. Они выписаны из инфекционных отделений.

Находятся во взрослых стационарах, в том числе с подтвержденным диагнозом – 646 человек. Из них 2 пациента госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую.

В детскую больницу №3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус. Включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

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