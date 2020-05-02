В Новосибирской области от коронавируса вылечились 105 человек

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области по данным на полдень 2 мая подтвердились 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 569 человек. К сожалению, как сообщили в оперативном штабе, есть и новые жертвы болезни – скончались 73-летний и 32-летний мужчины, у которых была выявлена пневмония.