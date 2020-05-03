Городецкий захотел стать депутатом Новосибирского заксобрания

Владимир Городецкий примет участие в праймериз по отбору кандидатов на выборы депутатов законодательного собрания. Сенатор и бывший губернатор Новосибирской области разместил заявку на сайте предварительного голосования «Единой России».
Городецкий борется за мандат от партии власти на 35-м округе в Первомайском районе Новосибирска. Там 71-летний Владимир Филиппович и проживает.
Уроженец деревни Алексино Смоленской области, Городецкий был мэром Новосибирска с 2000 по 2014 годы, затем переместился в губернаторское кресло, которое занимал до 2017 года. После этого стал сенатором. В Совете Федерации работал в должности заместителя председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.