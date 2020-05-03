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Городецкий захотел стать депутатом Новосибирского заксобрания

3 мая 2020, 19:04
Он пожал заявление на праймериз "Единой России".

Владимир Городецкий примет участие в праймериз по отбору кандидатов на выборы депутатов законодательного собрания. Сенатор и бывший губернатор Новосибирской области разместил заявку на сайте предварительного голосования «Единой России».

Городецкий борется за мандат от партии власти на 35-м округе в Первомайском районе Новосибирска. Там 71-летний Владимир Филиппович и проживает.

Уроженец деревни Алексино Смоленской области, Городецкий был мэром Новосибирска с 2000 по 2014 годы, затем переместился в губернаторское кресло, которое занимал до 2017 года. После этого стал сенатором. В Совете Федерации работал в должности заместителя председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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