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Из горящего подъезда в Новосибирске эвакуировали 6 человек

3 мая 2020, 21:05
Из здания пожарные вынесли газовый баллон и мужчину в бессознательном состоянии.

В квартире дома на проспекте Дзержинского, 81 в Новосибирске случился пожар, сообщает служба эвакуации АСТ-54. Из окна квартиры на втором этаже повалил густой дым. Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли сразу попасть внутрь, так как дверь была закрыта.

Пока вскрывалась дверь, другое звено огнеборцев забралось в помещение при помощи лестницы. Из здания пожарные вынесли газовый баллон и мужчину в бессознательном состоянии. Он передан врачам.

Всего из подъезда эвакуировано 6 человек. Подробности происшествия уточняются.

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#Новости#Происшествия
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