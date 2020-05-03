Из горящего подъезда в Новосибирске эвакуировали 6 человек

В квартире дома на проспекте Дзержинского, 81 в Новосибирске случился пожар, сообщает служба эвакуации АСТ-54. Из окна квартиры на втором этаже повалил густой дым. Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли сразу попасть внутрь, так как дверь была закрыта.