На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса зафиксирована на одном из крупнейших предприятий соседнего с Новосибирской областью Алтайского края – фармгиганте «Эвалар» в Бийске. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор.
Среди сотрудников предприятия выявлено уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Это данные за 29 апреля, так что возможно, их станет еще больше.
По итогам эпидемиологического расследования, предприятию вынесено предписание. 30 сотрудников «Эвалара», которые контактировали с больными – отстранены от работы. Однако, согласно распоряжению Минпромторга, сам «Эвалар» продолжает свою деятельность.