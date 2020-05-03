В Новосибирске появился огромный портрет Давида Микеланджело

Ягода не смогла самостоятельно закончить работу из-за травмы. «Только закончила делать лицо и крайне неудачно свалилась с лестницы. Зацепилась ногой, в процессе падения умудрилась выбить плечо. Мне очень повезло, что рядом работали строители и оперативно прибежали на мои вопли», рассказала в своем блоге художница.