В Новосибирске появился огромный портрет Давида Микеланджело

Группа новосибирских художников разрисовала контейнерную стену лофт-квартала «Мельница» на улице Фабричной, 27. Автор работы – известная стритарщица Марина Ягода. Этого яркого красавчика мы сделали вместе с @ taknado.buro, сообщила автор в соцсетях.
Ягода не смогла самостоятельно закончить работу из-за травмы. «Только закончила делать лицо и крайне неудачно свалилась с лестницы. Зацепилась ногой, в процессе падения умудрилась выбить плечо. Мне очень повезло, что рядом работали строители и оперативно прибежали на мои вопли», рассказала в своем блоге художница.