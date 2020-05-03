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В Новосибирске появился огромный портрет Давида Микеланджело

3 мая 2020, 14:22
Граффити можно увидеть на улице Фабричной, 27.

Группа новосибирских художников разрисовала контейнерную стену лофт-квартала «Мельница» на улице Фабричной, 27. Автор работы – известная стритарщица Марина Ягода. Этого яркого красавчика мы сделали вместе с @ taknado.buro, сообщила автор в соцсетях.

Ягода не смогла самостоятельно закончить работу из-за травмы. «Только закончила делать лицо и крайне неудачно свалилась с лестницы. Зацепилась ногой, в процессе падения умудрилась выбить плечо. Мне очень повезло, что рядом работали строители и оперативно прибежали на мои вопли», рассказала в своем блоге художница.

#Новости#Культура
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