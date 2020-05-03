В Новосибирской области стартовала акция «Окна Победы»

1 мая в Новосибирской области стартовала всероссийская акция «Окна Победы», сообщает сайт Правительства НСО. Несмотря на режим самоизоляции, люди не должны забывать о великом празднике.
До 9 мая жителям предлагается превратить свои окна в галереи памяти. Таким образом будет выражено уважение ветеранам.
«Участникам акции надо украсить окна домов рисунками о Победе, вырезанными из бумаги красными гвоздиками, георгиевской лентой, изображениями известных мемориалов. Сделать это надо так, чтобы их видели прохожие», – говорится в сообщении Правительства.
Кроме того, совместное участие в оформлении родителей с детьми может стать отличный повод для совместного времяпровождения в кругу семьи. Фотографии украшенных окон новосибирцы выкладывают в соцсетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. А идеи предлагается подсмотреть на на странице проекта год2020.рф/окнапобеды.