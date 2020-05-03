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В Новосибирской области стартовала акция «Окна Победы»

3 мая 2020, 14:39
Участие в оформлении родителей с детьми может стать отличный повод для совместного времяпровождения в кругу семьи.

1 мая в Новосибирской области стартовала всероссийская акция «Окна Победы», сообщает сайт Правительства НСО. Несмотря на режим самоизоляции, люди не должны забывать о великом празднике.

До 9 мая жителям предлагается превратить свои окна в галереи памяти. Таким образом будет выражено уважение ветеранам.

«Участникам акции надо украсить окна домов рисунками о Победе, вырезанными из бумаги красными гвоздиками, георгиевской лентой, изображениями известных мемориалов. Сделать это надо так, чтобы их видели прохожие», – говорится в сообщении Правительства.

Кроме того, совместное участие в оформлении родителей с детьми может стать отличный повод для совместного времяпровождения в кругу семьи. Фотографии украшенных окон новосибирцы выкладывают в соцсетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. А идеи предлагается подсмотреть на на странице проекта год2020.рф/окнапобеды.

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