В Новосибирской области стартовала акция «Окна Победы»

Кроме того, совместное участие в оформлении родителей с детьми может стать отличный повод для совместного времяпровождения в кругу семьи. Фотографии украшенных окон новосибирцы выкладывают в соцсетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. А идеи предлагается подсмотреть на на странице проекта год2020.рф/окнапобеды.