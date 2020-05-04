Дорогу к федеральному курорту «Озеро Карачи» завалили мусором

В понедельник, 4 мая, жители Чановского района Новосибирской области рассказали о том, что на дороге к курорту федерального значения появилась огромная свалка мусора. Вдоль проезжей части, которая ведет в санаторий «Озеро Карачи», образовались горы из отходов.
Об экологической катастрофе рассказали сами жители села Старые Карачи. Они разместили фотографии и видеоролики в сообществе «Инцидент Новосибирск».
Помимо мусорной свалки, жители села пожаловались на убитые дороги. Они их называют ужасными и не понимают, почему администрация содержит село в таком состоянии.
- Очень бы хотелось обратить внимание местных властей на состояние дорог в деревне. Это же просто ужас! Думаю, комментарии тут лишние, на фото видно, как администрация выполняет свои обязанности. Ну а помойка на дороге в курорте «Озеро Карачи» - это самая крутая реклама для санатория, - написали местные жители.