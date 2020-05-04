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Дорогу к федеральному курорту «Озеро Карачи» завалили мусором

5 мая 2020, 00:14
Огромная свалка появилась вдоль проезжей части в Чановском районе.

В понедельник, 4 мая, жители Чановского района Новосибирской области рассказали о том, что на дороге к курорту федерального значения появилась огромная свалка мусора. Вдоль проезжей части, которая ведет в санаторий «Озеро Карачи», образовались горы из отходов.

Об экологической катастрофе рассказали сами жители села Старые Карачи. Они разместили фотографии и видеоролики в сообществе «Инцидент Новосибирск».

Помимо мусорной свалки, жители села пожаловались на убитые дороги. Они их называют ужасными и не понимают, почему администрация содержит село в таком состоянии.

- Очень бы хотелось обратить внимание местных властей на состояние дорог в деревне. Это же просто ужас! Думаю, комментарии тут лишние, на фото видно, как администрация выполняет свои обязанности. Ну а помойка на дороге в курорте «Озеро Карачи» - это самая крутая реклама для санатория, - написали местные жители.

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