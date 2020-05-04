Дорогу к федеральному курорту «Озеро Карачи» завалили мусором

- Очень бы хотелось обратить внимание местных властей на состояние дорог в деревне. Это же просто ужас! Думаю, комментарии тут лишние, на фото видно, как администрация выполняет свои обязанности. Ну а помойка на дороге в курорте «Озеро Карачи» - это самая крутая реклама для санатория, - написали местные жители.