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Футболист Рыков оплатил питание врачам новосибирской больницы

4 мая 2020, 17:50
Таким образом он выразил благодарность медикам.

Уроженец Новосибирска, ныне защитник футбольного клуба «Динамо» (Москва) оплатил ежедневные обеды на 10 дней для медиков больницы №11, работающей сейчас в режиме инфекционного госпиталя.

«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжёлая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №11 в моём родном Новосибирске» - объяснил футболист свое решение. Таким образом он выразил благодарность медикам.

32-летний Владимир Рыков родился в Новосибирске и начинал свою футбольную карьеру в местном клубе «Чкаловец». Далее в его карьере были «СКА-Энергия», «Смена», «Газовик», «КАМАЗ», «Томь», «Торпедо», «Мордовия» и столичное «Динамо».

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