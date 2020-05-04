Футболист Рыков оплатил питание врачам новосибирской больницы

«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжёлая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №11 в моём родном Новосибирске» - объяснил футболист свое решение. Таким образом он выразил благодарность медикам.