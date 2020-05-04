Клещи покусали более 1100 жителей Новосибирской области

К началу мая в Новосибирской области злобные кровопийцы атаковали уже 1178 человек. Как сообщили в Роспортребнадзоре, больше всего обращений в связи с укусами клещей зафиксировано в Искитимском районе, где опасные насекомые покусали 120 человек. В Бердске зарегистрировано 89 случаев, а в Ордынском районе – 67.
В том же Роспотребнадзоре рассказали, что в самом Новосибирске лидером по количеству нападений клещей на людей числится Дзержинский район – 215 случаев. В Ленинском районе зарегистрировано 128 случаев.
Клещевого энцефалита пока не зарегистрировано. Специалисты Роспотребнадзора советуют снятых клещей отвозить на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии.