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Клещи покусали более 1100 жителей Новосибирской области

4 мая 2020, 20:06
В региональной столице они особенно активны в Дзержинском районе.

К началу мая в Новосибирской области злобные кровопийцы атаковали уже 1178 человек. Как сообщили в Роспортребнадзоре, больше всего обращений в связи с укусами клещей зафиксировано в Искитимском районе, где опасные насекомые покусали 120 человек. В Бердске зарегистрировано 89 случаев, а в Ордынском районе – 67.

В том же Роспотребнадзоре рассказали, что в самом Новосибирске лидером по количеству нападений клещей на людей числится Дзержинский район – 215 случаев. В Ленинском районе зарегистрировано 128 случаев.

Клещевого энцефалита пока не зарегистрировано. Специалисты Роспотребнадзора советуют снятых клещей отвозить на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии.

#Новости#Происшествия
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