Клещи покусали более 1100 жителей Новосибирской области

К началу мая в Новосибирской области злобные кровопийцы атаковали уже 1178 человек. Как сообщили в Роспортребнадзоре, больше всего обращений в связи с укусами клещей зафиксировано в Искитимском районе, где опасные насекомые покусали 120 человек. В Бердске зарегистрировано 89 случаев, а в Ордынском районе – 67.