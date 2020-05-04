Новосибирские активисты передали в больницу 2000 масок и 60 литров антисептика

В Новосибирске активисты ОНФ передали в городскую инфекционную больницу № 1 средства индивидуальной защиты, которые собрали в ходе #МыВместе. По мнению фронтовиков, врачам сейчас особенно тяжело, поскольку они вынуждены бороться не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями.
- Мы передали в медицинское учреждение три тысячи пар перчаток разных размеров, две тысячи масок, 60 литров антисептика, пластиковые щитки для лица и костюмы индивидуальной защиты, – рассказала глава регионального исполкома ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина. Она напомнила, что волонтеры помогают и просто гражданами, оказавшимся в трудной ситуации из-за коронавируса.
Акция ОНФ #МыВместе проводится по всей России. Круглосуточно работает телефон горячей линии 8 (800) 200-34-11, позвонив по которому, пожилые и маломобильные граждане могут получить помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и оплате услуг ЖКХ.