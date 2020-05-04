Новосибирские активисты передали в больницу 2000 масок и 60 литров антисептика

В Новосибирске активисты ОНФ передали в городскую инфекционную больницу № 1 средства индивидуальной защиты, которые собрали в ходе #МыВместе. По мнению фронтовиков, врачам сейчас особенно тяжело, поскольку они вынуждены бороться не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями.