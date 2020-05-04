Новосибирский депутат потребовал выплат для людей на самоизоляции

Депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров считает, что власти должны найти способ финансово поддержать жителей города. По его словам, в условиях самоизоляции многим жителям города не хватает денег на самые необходимые траты.
Депутат-коммунист уверен, что выплаты для тех, кто находится на самоизоляции крайне необходимы. Ведь большинство людей было занято в сфере услуг, которая сейчас простаивает. А значит, никаких доходов у работников нет, и им не хватает денег даже на продукты.
- Я не вижу каких-то других вариантов, если люди массово теряют доходы, и нет возможности идти зарабатывать. Как тогда жить, выживать. Проблема же не в том, чтобы просто перетерпеть. Здесь возможна точка невозврата, потому что денег нет, — заявил Александр Бурмистров.
Депутат одновременно признал, что не знает, откуда взять деньги. Ведь у губернатора нет соответствующего резервного фонда на этот случай.