Новосибирский депутат потребовал выплат для людей на самоизоляции

Депутат-коммунист уверен, что выплаты для тех, кто находится на самоизоляции крайне необходимы. Ведь большинство людей было занято в сфере услуг, которая сейчас простаивает. А значит, никаких доходов у работников нет, и им не хватает денег даже на продукты.