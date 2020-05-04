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Новосибирский депутат потребовал выплат для людей на самоизоляции

4 мая 2020, 19:51
Александр Бурмистров уверен, что многие потеряли источники доходов, работая в остановившейся сфере услуг.

Депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров считает, что власти должны найти способ финансово поддержать жителей города. По его словам, в условиях самоизоляции многим жителям города не хватает денег на самые необходимые траты.

Депутат-коммунист уверен, что выплаты для тех, кто находится на самоизоляции крайне необходимы. Ведь большинство людей было занято в сфере услуг, которая сейчас простаивает. А значит, никаких доходов у работников нет, и им не хватает денег даже на продукты.

- Я не вижу каких-то других вариантов, если люди массово теряют доходы, и нет возможности идти зарабатывать. Как тогда жить, выживать. Проблема же не в том, чтобы просто перетерпеть. Здесь возможна точка невозврата, потому что денег нет, — заявил Александр Бурмистров.

Депутат одновременно признал, что не знает, откуда взять деньги. Ведь у губернатора нет соответствующего резервного фонда на этот случай.

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