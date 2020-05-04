Стал известен доход топ-менеджеров КБУ Бердска

Зарплаты топ-менеджеров Бердского муниципального Комбината бытовых услуг выросли за год.
Согласно налоговой декларации 2019 года, на которую ссылается Бердск-Онлайн, доход руководителя МУП Владимира Воспанчука вырос в месяц с 135 тыс. до 144 тыс. 399 рублей. Техническому директору Ирине Корниевской подняли зарплату почти на 20 тысяч, сейчас она получает 120 276 рублей. Семен Лапицкий, который занимает должность коммерческого директора, стал зарабатывать на 6 тысяч больше – с 112 до 118 тыс. рублей. На 18 тысяч подняли зарплату замдиректора по перспективному развитию и договорной работе Татьяне Неделько. В прошлом году ее доход составлял в месяц 112 тыс. рублей, годом ранее было 94 тыс. руб.
В налоговой декларации замдиректора по экономике и финансам Алексея Анисимова указана сумма 115 тыс. 407 руб. Его предшественник получал в 2018 году 111 тыс. руб. На 15 тысяч рублей выросла зарплата замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко – до 120 тысяч.
Но самый высокий рост дохода зафиксирован у главного бухгалтера предприятия. Оксана Громыко задекламировала в 2019 году 119 тыс. 190 рублей, в 2018 году было 100 тыс. руб.