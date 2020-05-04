Стал известен доход топ-менеджеров КБУ Бердска

Согласно налоговой декларации 2019 года, на которую ссылается Бердск-Онлайн, доход руководителя МУП Владимира Воспанчука вырос в месяц с 135 тыс. до 144 тыс. 399 рублей. Техническому директору Ирине Корниевской подняли зарплату почти на 20 тысяч, сейчас она получает 120 276 рублей. Семен Лапицкий, который занимает должность коммерческого директора, стал зарабатывать на 6 тысяч больше – с 112 до 118 тыс. рублей. На 18 тысяч подняли зарплату замдиректора по перспективному развитию и договорной работе Татьяне Неделько. В прошлом году ее доход составлял в месяц 112 тыс. рублей, годом ранее было 94 тыс. руб.