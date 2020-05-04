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В Кузбассе скончался третий пациент с коронавирусом

4 мая 2020, 16:17
Им стал 62-летний житель Новокузнецка.

Как мы уже сообщали, регионы Сибири продолжают нести потери от коронавируса. В соседней с Новосибирской Кемеровской области 4 мая объявили о третьем случае смерти от COVID-19.

Третьим пациентом, который скончался от коронавирусной пневмонии в Кузбассе стал 62-летний житель Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Первые два летальных исхода были зарегистрированы в Краснобродском 15 и 28 апреля.

При этом за последние сутки новых случаев заражения SARS-CoV-2 в области не обнаружено. Инфекция выявлена у 141 пациента.

В Новосибирской области сегодня 4 мая стало известно о девяти умерших от коронавируса. На данный момент врачи говорят о тяжелом состоянии 36 пациентов с коронавирусом, 12 из них подключены к ИВЛ. За последние сутки число заболевших выросло на 61 человека и составило 681.

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