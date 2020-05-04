В Кузбассе скончался третий пациент с коронавирусом

В Новосибирской области сегодня 4 мая стало известно о девяти умерших от коронавируса. На данный момент врачи говорят о тяжелом состоянии 36 пациентов с коронавирусом, 12 из них подключены к ИВЛ. За последние сутки число заболевших выросло на 61 человека и составило 681.