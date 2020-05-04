В Новосибирске 1824 человека находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

В НСО 1824 человека находятся под медицинским наблюдением. Это люди, которые вернулись из-за рубежа, из Москвы и Санкт-Петербурга, а также граждане, контактировавшие с зараженными ранее. 12437 новосибирцев благополучно отбыли двухнедельный карантин и сняты с наблюдения.