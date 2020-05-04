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В Новосибирске 1824 человека находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

4 мая 2020, 22:04
В регионе зарегистрирован 681 случай заражения COVID-19.

В Новосибирской области еще 29 человек выздоровели от коронавируса. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 21.00 4 мая. Таким образом количество переболевших коронавирусом и выписанных из больниц достигло 179.

На 4 мая в регионе зарегистрирован 681 случай заражения COVID-19. Скончались 9 человек, двое из которых внесены в этот печальный список сегодня. Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Чулымском районе.

В НСО 1824 человека находятся под медицинским наблюдением. Это люди, которые вернулись из-за рубежа, из Москвы и Санкт-Петербурга, а также граждане, контактировавшие с зараженными ранее. 12437 новосибирцев благополучно отбыли двухнедельный карантин и сняты с наблюдения.

За сутки в регионе ОРВИ и гриппом заболели 222 человека, 44 из них – госпитализированы.

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